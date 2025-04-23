В Чебаркуле в ДТП погиб мотоциклист

В Чебаркуле в результате столкновения с автомобилем погиб мотоциклист, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, поздним вечером 22 апреля около дома №9 на улице Миасское шоссе 41-летний водитель Lexus, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил двигавшемуся со встречного направления прямо мотоциклу Kawasaki под управлением 33-летнего водителя. От полученных травм мотоциклист скончался в медицинском учреждении.

Виталина Ярховска