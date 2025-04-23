В Омске два бизнесмена получили условные сроки за картельный сговор

В Омске вынесли приговор по уголовному делу о создании картеля. Гендиректор ООО «Стройсервис» и руководитель АО «Омскавтодор» получили по два года условно с испытательным срок полтора года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Омской области, добавив, что в 2023 году суд оправдал предпринимателей, но прокуратура добилась отмены этого решения и повторного рассмотрения дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено осенью 2021 года по материалам регионального УФСБ. Следственный комитет России по Омской области предъявил обвинение в ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ) руководителям ООО «Стройсервис» и АО «Омскавтодор».

По версии следствия, в декабре 2019 года — январе 2020 года предприниматели заключили запрещенное антимонопольным законодательством соглашение перед участием в проводимом КУ ОО «Управление дорожного хозяйства» электронном аукционе на выполнение ремонта трассы Омск – Тара. «В ходе аукциона данными участниками заявлены ценовые предложения с минимальным снижением цены, при этом между ними была заранее достигнута договоренность о том, кто должен стать победителем»,— указывалось в сообщении прокуратуры. По результатам аукциона между заказчиком и АО «Омскавтодор» заключен госконтракт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на сумму почти 1,7 млрд руб.

Илья Николаев