В Приангарье задержан дилер с партией «синтетики» на 16 млн рублей

В Иркутской области правоохранители задержали наркокурьера с партией запрещенных веществ стоимостью более 16 млн руб. 61-летний дилер прибыл из Хабаровска, сообщает ГУ МВД региона. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

По данным ведомства, фигурант дела был задержан на подъезде к городу Зима. При осмотре салона машины оперативники изъяли три пакета N-метилэфедрона общей массой около 3 кг.

Партию «синтетики» курьер забрал из тайника в Иркутской области и планировал распространить частями на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, по дороге дилер организовал схрон с наркотиком «соль» массой 1 кг.

Александра Стрелкова