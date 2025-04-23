Жительница Камчатки повторно прописала в своей квартире 30 мигрантов

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет (ст.322.3 УК РФ) 30 иностранных граждан, сообщили «Ъ» в УМВД по региону. Сам факт выявил участковый уполномоченный.

«Установлено, что 44-летняя жительница краевой столицы, ранее судимая за аналогичное преступление, осуществила фиктивную постановку на миграционный учет по месту своей регистрации иностранцев, не имея намерения предоставить помещение для проживания», — сообщили в полиции.

Фигурантка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский