11 крупных алмазов названы в честь героев СВО из Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал распоряжение о присвоении имен Героев России одиннадцати крупным природным алмазам. «Это знак памяти, уважения и признания мужества наших отважных земляков, проявленных ими в ходе специальной военной операции»,— сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Алмазы массой 10,8 и более карат получили имена Героев России Николая Евдокимова, Филиппа Евсеева, Дмитрия Егорова, Андрея Григорьева, Петра Киприянова, Александра Колесова, Дмитрия Куценко, Родимира Максимова, Алексея Неустроева, Николая Соболева и Игоря Юргина. «Каждый из этих алмазов — драгоценность, рожденная в недрах якутской земли. Сегодня они обретают имена тех, кем гордится Якутия и вся наша великая Россия»,— заявил Николаев.

Решение принято на основании закона Республики Саха (Якутия) «О драгоценных камнях» от 1998 года. Государственному хранилищу ценностей поручено оформить сертификаты на алмазы.

Николай Борисов, Якутск