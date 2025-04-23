11 крупных алмазов названы в честь героев СВО из Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев подписал распоряжение о присвоении имен Героев России одиннадцати крупным природным алмазам. «Это знак памяти, уважения и признания мужества наших отважных земляков, проявленных ими в ходе специальной военной операции»,— сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Алмазы массой 10,8 и более карат получили имена Героев России Николая Евдокимова, Филиппа Евсеева, Дмитрия Егорова, Андрея Григорьева, Петра Киприянова, Александра Колесова, Дмитрия Куценко, Родимира Максимова, Алексея Неустроева, Николая Соболева и Игоря Юргина. «Каждый из этих алмазов — драгоценность, рожденная в недрах якутской земли. Сегодня они обретают имена тех, кем гордится Якутия и вся наша великая Россия»,— заявил Николаев.
Решение принято на основании закона Республики Саха (Якутия) «О драгоценных камнях» от 1998 года. Государственному хранилищу ценностей поручено оформить сертификаты на алмазы.