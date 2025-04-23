Власти Приамурья отказали коммунистам в проведении митингов 1 мая

Амурским коммунистам отказали в проведении первомайского митинга на площади им. Ленина в центре Благовещенска, сообщил «Ъ» первый секретарь обкома КПРФ Роман Кобызов. Уведомление в мэрию было направлено за две недели, планировалось собрать 300 человек в период с 10:00 до 13:00. Аналогичный ответ КПРФ получила и в городе Свободный — там предполагалось уложить митинг в два часа.

Администрация города мотивировала отказ тем, что с 29 марта по 8 мая в связи с подготовкой к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади ведутся «комплексные работы по уборке территории». 22 апреля коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина в честь 155-летия со дня его рождения, и никаких работ на площади не заметили. Митинг мэрия предложила им провести в микрорайоне. «Место, где предложили провести митинг 1 мая, не подходит для проведения акций такого рода. Это как шествие Бессмертного полка провести где-то на дачах, в огородах»,— прокомментировал Роман Кобызов.

Ранее власти Благовещенска не разрешили коммунистам провести митинг в честь 80-летия Победы с развертыванием копии Знамени Победы, которое прибыло автопробегом из Владивостока через Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Тогда им предложили площадку возле здания Амурского союза молодежи, где действительно проводились ремонтные работы.

Анна Яшина, Благовещенск