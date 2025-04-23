DOGE сократил финансирование программ научного фонда США по борьбе с дипфейками

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) во главе с Илоном Маском сокращает финансирование исследовательских грантов Национального научного фонда (NSF). Об этом сообщают осведомленные источники, а также детали известны из внутреннего документа, с которым ознакомился Bloomberg.

Согласно документу, сокращения коснулись десятков грантов, включая несколько программ, направленных на борьбу с дезинформацией и ИИ-дипфейками. Этот шаг был предпринят после того, как на прошлой неделе три члена DOGE начали изучать программы, связанные с разнообразием, равенством и инклюзивностью.

Собеседники издания уточнили, что решение об отмене грантов на исследовательские проекты, направленные на обнаружение и предотвращение дипфейков, стало неожиданностью. Сокращения рискуют еще больше подорвать федеральную поддержку мер защиты ИИ в то время, когда инструменты нейросети становятся все более способными создавать убедительные поддельные изображения и тексты.

Среди отмененных грантов — программа стоимостью $5 млн в Университете Буффало, направленная на обучение пожилых людей распознаванию онлайн-мошенничеств, генерируемых ИИ, а также разработка инструмента обнаружения дипфейков в Рочестерском технологическом институте. Аналогичные программы в Университете Южной Каролины и Университете Миссисипи также потеряют финансирование.