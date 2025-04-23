В Ярославле проведут конкурс на украшение фасадов ко Дню города

Мэрия Ярославля постановила учредить городской конкурс «Лучшее праздничное и тематическое оформление фасадов зданий и прилегающих территорий к 1015-летию города». Первый заммэра Вячеслав Гаврилов подписал соответствующее постановление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Конкурс будет проводиться для создания праздничного облика города в период празднования и повышения эстетической выразительности объектов и территорий города. Организатором конкурса выступает МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению».

Участвовать могут как юрлица, так и жители города. Всего в конкурсе будет пять номинаций: лучшее праздничное оформление фасадов зданий и территорий объектов торговли и сферы услуг, объектов социальной сферы, дворовых территорий, а также лучшая частная инициатива и самая оригинальная идея праздничного оформления.

Конкурс будет проводиться с 19 мая по 20 июня. Победителей наградят дипломами и ценными подарками. Финансирование конкурса осуществляется из внебюджетных источников.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле в 2025 году День города отметят 31 мая. Основная концепция праздника будет связана с 80-летием Победы

Алла Чижова