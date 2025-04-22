В четырех населенных пунктах Дона из-за отсутствия воды ввели режим ЧС

В связи с поломкой артезианских скважин в х. Широко-Атамановский и Беляев, а также в пос. Комсомольский и Разлатный Морозовского района Ростовской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом проинформировал глава районной администрации Петр Тришечкин в своем телеграм-канале.

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Ранее руководитель Следственного комитета РФ дал указание предоставить отчет о результатах проверки сведений по отсутствию подачи воды в данном районе в течение последних двух месяцев.

«В связи с выходом из строя артезианских скважин в х. Широко-Атамановский и Беляев, а также пос. Комсомольский и Разлатный Морозовского района с 17:00 часов 21 апреля 2025 года и до особого распоряжения введен режим «Чрезвычайной ситуации». Данная мера позволит оперативно координировать действия всех служб и ведомств для скорейшего восстановления водоснабжения»,— следует из сообщения.

Для ликвидации последствий аварии привлекли ресурсы и рабочих всего Морозовского района. В данный момент осуществляются мероприятия по выявлению дефектов и восстановлению скважин. Управление водно-коммунального хозяйства организовало подвоз воды в соответствии с графиком.

Отмечается, что ранее граждане неоднократно сталкивались с подобной проблемой. В СУ СК России по региону начата процессуальная проверка. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Валентина Любашенко