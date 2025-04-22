Спасатели за шесть часов полностью потушили пожар на складе в Московском районе

Шесть часов потребовалось специалистам, чтобы полностью ликвидировать пожар в складском здании в Московском районе. Об успешной борьбе с возгоранием сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Вызов по нему поступил спасателям в 16:38. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, но по ходу тушения был отозван. В 22:56 в ведомстве зафиксировали полную ликвидацию огня.

При общей площади здания в 750 кв. метров площадь возгорания составила 500 кв. метров. К тушению склада привлекли 29 специалистов.

Татьяна Титаева