Ярославским музеям не хватает денег на ремонт ОКН

В Ярославской области требуется финансирование на ремонт объектов культурного наследия, в которых находятся музеи. Об этом сообщила министр культуры Ирина Ширшова на заседании комитета облдумы по образованию, культуре и туризму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

По словам госпожи Ширшовой, при формировании бюджета на 2025 год потребность по 27 объектам культурного наследия составила 500 млн руб. Еще по семи объектам готова проектно-сметная документация на 170 млн руб.

«Но нам некуда с этим идти. Проектно-сметная документация устаревает, ее надо актуализировать. И за счет нацпроекта "Семья", как и нацпроекта "Культура", нет возможности получать средства на реставрацию объектов культурного наследия, что ухудшает нашу ситуацию. Вот эта боль, которую мы тоже обсуждали с Ольгой Борисовной (Любимовой, министром культуры РФ — "Ъ-Ярославль")»,— сказала Ирина Ширшова.

Алла Чижова