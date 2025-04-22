Свердловское заксобрание одобрило передачу церкви в Реже на Орловой горе РПЦ
Законодательное собрание Свердловской области дало согласие на безвозмездную передачу здания церкви Иоанна Предтечи в Реже, относящегося к госимуществу, в собственность прихода во имя святого Иоанна Предтечи Алапаевской епархии Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующее решение единогласно поддержали все 42 депутата, присутствующие на заседании.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом области Алексей Кузнецов отметил, что с просьбой передать здание в региональное правительство обратился настоятель прихода во имя святого Иоанна Предтечи. «Балансовая стоимость здания 23,5 млн руб. Был заключен договор безвозмездного пользования, и на сегодня Алапаевская епархия готова принять его в свою собственность»,— пояснил чиновник.
В управлении информационной политики заксобрания добавили, что церковь находилась в безвозмездном пользовании прихода во имя святого Иоанна Предтечи с 2013 года. Здание церкви Вознесения на Орловой горе является объектом культурного наследия регионального значения.
Алапаевская епархия объединяет приходы в границах 12 муниципалитетов: Артемовского, Режевского, Тавдинского, Туринского муниципальных округов, Махневского и Ирбитского муниципальных образований, Байкаловского, Слободо-Туринского и Таборинского муниципальных районов, муниципального образования Алапаевское, городов Алапаевск и Ирбит.
По данным Алапаевской епархии, Иоанно-Предтеченский (Нагорный) кладбищенский каменный храм был заложен в 1897 году, освящение произошло в 1902 году. Юридически большевики не стали закрывать храм. В 1934 году коммунисты запретили колокольный звон в городе, с 1941 года богослужения в храме не проводились из-за отсутствия священника. В 1991 году храм в Реже был вновь освящен.