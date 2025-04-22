Свердловское заксобрание одобрило передачу церкви в Реже на Орловой горе РПЦ

Законодательное собрание Свердловской области дало согласие на безвозмездную передачу здания церкви Иоанна Предтечи в Реже, относящегося к госимуществу, в собственность прихода во имя святого Иоанна Предтечи Алапаевской епархии Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующее решение единогласно поддержали все 42 депутата, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом области Алексей Кузнецов отметил, что с просьбой передать здание в региональное правительство обратился настоятель прихода во имя святого Иоанна Предтечи. «Балансовая стоимость здания 23,5 млн руб. Был заключен договор безвозмездного пользования, и на сегодня Алапаевская епархия готова принять его в свою собственность»,— пояснил чиновник.

В управлении информационной политики заксобрания добавили, что церковь находилась в безвозмездном пользовании прихода во имя святого Иоанна Предтечи с 2013 года. Здание церкви Вознесения на Орловой горе является объектом культурного наследия регионального значения.

Алапаевская епархия объединяет приходы в границах 12 муниципалитетов: Артемовского, Режевского, Тавдинского, Туринского муниципальных округов, Махневского и Ирбитского муниципальных образований, Байкаловского, Слободо-Туринского и Таборинского муниципальных районов, муниципального образования Алапаевское, городов Алапаевск и Ирбит.

По данным Алапаевской епархии, Иоанно-Предтеченский (Нагорный) кладбищенский каменный храм был заложен в 1897 году, освящение произошло в 1902 году. Юридически большевики не стали закрывать храм. В 1934 году коммунисты запретили колокольный звон в городе, с 1941 года богослужения в храме не проводились из-за отсутствия священника. В 1991 году храм в Реже был вновь освящен.

Василий Алексеев