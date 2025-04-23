Автор патента на муляж гранаты поставит макеты АК-47 и ПМ в школы Удмуртии
Удмуртия заключила контракт на поставку более 200 макетов автомата Калашникова и магазинов к нему, 159 пистолетов Макарова (ПМ), а также 1,3 тыс. гранат для уроков Основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР), следует из размещенного 22 апреля на портале госзакупок документа. Закупка финансируется из регионального бюджета. Цена контракта составляет 13,4 млн руб.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Макеты поставит ижевский индивидуальный предприниматель (ИП) Илья Стремоусов. По данным kartoteka.ru, он же является директором микропредприятия «Ижевский оружейный завод» (ИОЗ), зарегистрированного в августе 2017-го. Основным видом деятельности ИП является производство приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для обучения и демонстрационных целей.
Среди прочего, коммерсант является автором патентов на муляж ручной гранаты и универсальный стрелковый револьвер. Первый начал действовать в ноябре 2015-го. Датой окончания исполнения контракта по поставке макетов указан июль 2025-го.