Автор патента на муляж гранаты поставит макеты АК-47 и ПМ в школы Удмуртии

Удмуртия заключила контракт на поставку более 200 макетов автомата Калашникова и магазинов к нему, 159 пистолетов Макарова (ПМ), а также 1,3 тыс. гранат для уроков Основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР), следует из размещенного 22 апреля на портале госзакупок документа. Закупка финансируется из регионального бюджета. Цена контракта составляет 13,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Макеты поставит ижевский индивидуальный предприниматель (ИП) Илья Стремоусов. По данным kartoteka.ru, он же является директором микропредприятия «Ижевский оружейный завод» (ИОЗ), зарегистрированного в августе 2017-го. Основным видом деятельности ИП является производство приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для обучения и демонстрационных целей.

Среди прочего, коммерсант является автором патентов на муляж ручной гранаты и универсальный стрелковый револьвер. Первый начал действовать в ноябре 2015-го. Датой окончания исполнения контракта по поставке макетов указан июль 2025-го.