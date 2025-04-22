За сутки в ДНР ранены семь человек, в том числе подросток

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за сутки в результате взрывов и обстрелов ранены семь мирных жителей, в том числе подросток 2011 года рождения. Пострадавшие находились в Донецке, Горловке и поселке Константинополь.

На кладбище «Красный Пахарь» в Куйбышевском районе Донецка, как написал Денис Пушилин в Telegram, мужчина 1957 года получил ранения средней степени тяжести. Причиной стала детонация «взрывоопасного предмета».

В центральном районе Горловки пострадала женщина 1978 года рождения. Как уточнил господин Пушилин, сдетонировал ранее неразорвавшийся кассетный боеприпас. В Горловке также повреждено здание больницы.

Поселок Константинополь Великоновоселковского муниципального округа подвергся обстрелу из ствольной артиллерии. Ранения разной степени тяжести получили женщины 1974 и 1956 годов рождения, мужчина 1948 года рождения и девочка-подросток.