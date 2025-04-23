Глава Угличского района вернется в Мышкин

Глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин выдвинет свою кандидатуру на пост главы соседнего Мышкинского округа. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили источники, близкие к органам власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Конкурс на пост главы будет объявлен в ближайшее время. По мнению источников, кандидатуру господина Курицина поддержат правительство региона и партия «Единая Россия», имеющая абсолютное большинство в совете депутатов Мышкинского округа.

Анатолий Курицин уже руководил Мышкинским районом. Он был главой с 2004 по 2017 год, после чего возглавил соседний Угличский район. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в связи с муниципальной реформой в регионе полномочия глав 16 районов прекратятся. Во вновь образованных муниципальных округах избранные 6 апреля местные советы по конкурсу определят новых глав.

Антон Голицын