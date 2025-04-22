Банде, обвиняемой в нападении на иностранцев на Урале, просят дать до 16 лет

В прокуратуре Свердловской области гособвинитель запросил наказание для разбойной банды в виде лишения свободы на срок от 12 до 16 лет в колонии строгого режима со штрафом от 600 до 800 тыс. руб. Группа из пяти уроженцев Таджикистана нападала на предпринимателей из Китая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Следствие установило, что банда действовала с 2013 по 2023 год, нападая на иностранных граждан и похищая у них имущество (чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Преступники тщательно планировали нападения, собирая информацию о жертвах и наблюдая за их графиком.

В составе банды Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов совершили четыре разбойных нападения, причинив ущерб на сумму более 53 млн руб.

Подсудимые частично признали вину, отрицая бандитизм.

Оглашение приговора назначено на 28 апреля.

Полина Щуцкая