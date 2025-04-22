Выдачи льготных ипотек на Кубани сократились за год в 1,5 раз

В марте 2025 года в Краснодарском крае было выдано 1,3 тыс. льготных ипотечных кредитов, что на 52,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, когда заемщикам было одобрено 2,8 тыс. кредитов. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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Совокупный объем выданных в регионе льготных ипотек составил 7,2 млрд руб., что на 51% меньше, чем годом ранее (14,7 млрд руб.). При этом средний размер кредита вырос на 3,6% — с 5,1 млн до 5,3 млн руб. Средний срок кредитования незначительно сократился — до 331 месяца, что на 0,3% меньше, чем в марте 2024 года.

В декабре 2024 года объем выдачи по льготным ипотечным программам в регионе превысил 8 млрд руб., что на 17% больше, чем в ноябре того же года.

Вячеслав Рыжков