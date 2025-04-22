Александр Крохалев назначен зампредседателя Счетной палаты Екатеринбурга

Депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили Александра Крохалева на должность заместителя председателя Счетной палаты Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кандидатуру Александра Крохалева на рассмотрение депутатов вынес председатель Счетной палаты Александр Гетманчук. По итогам обсуждения депутаты единогласно поддержали предложенную кандидатуру. Ранее должность зампредседателя Счетной палаты занимала Лариса Волощенко.

Александр Крохалев родился 20 ноября 1989 года. До назначения занимал должность начальника управления финансового контроля Министерства финансов Свердловской области. Ранее работал в прокуратуре Свердловской области и Счетной палате региона.

Полина Щуцкая