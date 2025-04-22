Не уступили ни пяди

Прокуратура Ставропольского края пресекла необоснованное отчуждение из государственной и муниципальной собственности 20 тыс. га. сельхозземель. Она вступила в 23 экономических судебных спора, касающиеся незаконных притязаний на земли сельхозназначения, и выиграла в них. Речь, в частности, об участках, переданных школам и детским лагерям.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Ставропольского края пресекла попытки необоснованного завладения земельными активами коммерческими компаниями. Цель – поддержание законного распоряжения участками в общеполезных целях. Общая площадь земель сельхозназначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, которые удалось защитить от незаконного предоставления превышает 20 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о работе в судах, проделанной в 2024 году и с начала 2025-го. В прокуратуре уточнили, что она вступила в 23 экономических судебных спора, касающиеся незаконных притязаний на земли сельхозназначения.

В частности, в соответствии с позицией прокурора Арбитражный суд Ставрополья отказал в признании права постоянного (бессрочного) пользования крупного агропредприятия на сельскохозяйственные земли в Благодарненском округе, общей площадью более 1,9 тыс. га.

Прокуратура доказала незаконность притязаний коммерческой структуры на льготное получение земли, обосновав необходимость получения такого права на конкурентной основе, отмечается в релизе.

В другом случае пресечена незаконная передача крестьянскому фермерскому хозяйству сельхозземель площадью более 8,5 га в Грачевском округе. Прокуратура доказала, что фермерское хозяйство не имеет права на получение в собственность участка без проведения торгов, говорится в сообщении.

Как удалось выяснить «Ъ-Кавказ», речь идет о СПК колхоз «Гигант» из Благодарненского района и КФХ «Толокнево» из Грачевского округа.

Так, согласно данным арбитражной картотеки, «Гигант» требовал признания за ним права постоянного (бессрочного) пользования шестью земельными участками, ссылаясь на то, что он является правопреемником одноименного колхоза, созданного в 1957 году, которому земли были предоставлены решением райисполкома. Однако впоследствии местные власти сформировали из этого массива шесть участков, поставили на учет и передали школам и детским оздоровительным лагерям.

Сельхозкооператив не смог оформить эти земли, потому что в старом документе сведения о них не были конкретизированы. Какое-то время он брал эти участки в субаренду у учебных заведений, но потом решил восстановить свое право постоянного (бессрочного) пользования через суд. Тот признал, что у предприятия есть основания претендовать на эти земли, однако отказал в иске ввиду избрания СПК неверного способа защиты права.

КФХ «Толокнево» решило потребовать выкупа сельхозземель как собственник недвижимости, построенной на них. Однако он не смог доказать, что для эксплуатации объектов недвижимости ему нужен весь участок, а точнее, что расположенные на нем хранилища, погрузочно-разгрузочные площадки представляют собой единый производственный комплекс. Добиться выкупа земли у фермерского хозяйства не получилось даже через Верховный суд.

Михаил Волкодав