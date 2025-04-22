«Бездействие госорганов не оправдывает клевету»

Конституционный суд (КС) России рассмотрел жалобу россиянина, который был осужден по статье о клевете за то, что систематически слал жалобы властям. КС пришел к выводу, что использование конституционного права на обращение в госорганы путем постоянного направления информации, вынуждающего их неоднократно проверять факты, указанные в обращениях, может говорить о намерении заявителя причинить вред тому, на кого он жалуется. Своим мнением о том, насколько верен такой подход с «Ъ-Кавказ» поделился юрист Сергей Пищулин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Конституционный суд РФ подтвердил, что жалобы на одно лицо могут быть расценены как клевета, даже если они направлены в госорганы. Поводом стало дело Сергея Маркова, которого осудили за отправку в Администрацию Президента электронных писем с заведомо ложными сведениями.

Ранее компетентные ведомства уже проверяли аналогичные обращения Маркова, но не нашли подтверждения его обвинениям. Суды посчитали, что его действия связаны со злоупотреблением права на обращение, а КС РФ поддержал эту позицию. Они указали, что систематичность жалоб и намерение причинить вред — ключевые критерии для квалификации клеветы.

С одной стороны, КС подчеркивает следующее: обращение в госорганы само по себе не является распространением информации, а значит, не попадает под статью, но, если гражданин, игнорируя опровержения, продолжает "бомбардировать" инстанции неподтвержденными обвинениями, это уже может свидетельствовать о злонамеренности.

Суды же обязаны анализировать контекст каждого случая, не ограничиваясь формальными критериями. Также они должны выяснять, были ли у жалобщика основания считать информацию достоверной, игнорировал ли он официальные опровержения его подозрений.

Но в связи с такой позицией КС возникает ряд вопросов.

Во-первых, как быть с ситуациями, когда госорганы годами не реагируют на жалобы или проводят проверки поверхностно? Если гражданин, отчаявшись, пишет несколько повторных обращений, автоматически ли это делает его "клеветником"? Во-вторых, не создает ли такая практика правовую ловушку? Защита репутации чиновника может превратиться в инструмент давления на неугодных? И в-третьих, как вообще отличить злоупотребление правом от правовой настойчивости в условиях системного недоверия к каким-либо институтам?

Одного факта недобросовестной работы госорганов не будет достаточно для автоматического признания жалобу клеветой. Их бездействие не оправдывает заведомую ложь, хотя должно учитываться при квалификации. Но если заявитель сознательно продолжает направлять жалобы, зная, что их доводы уже отвергнуты, это может быть расценено как злоупотребление правом».