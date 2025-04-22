«Агрокомплекс Лабинский» удвоит инвестиции в 2025 году

ООО «Агрокомплекс Лабинский», зарегистрированное в Краснодарском крае, в 2025 году направит на развитие до 4 млрд руб., что вдвое превышает объем инвестиций предприятия за предыдущий год. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, средства пойдут на обновление технического парка и модернизацию производственных мощностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Деятельность предприятия обсудили на встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с членом правления ВТБ, председателем совета директоров агрокомплекса Виталием Сергейчуком и генеральным директором предприятия Алексеем Скоробогатовым. Глава региона подчеркнул значимость дальнейшего роста производственного потенциала холдинга и его присутствия на рынке, отметив, что каждый из 218 тыс. га земельного фонда должен использоваться эффективно, в том числе с соблюдением краевого закона о плодородии.

По словам губернатора, в центре внимания также остается благополучие 7 тыс. работников агрохолдинга, для которых необходимо обеспечить устойчивую занятость, достойные условия труда и стабильный доход.

Виталий Сергейчук обозначил ключевые направления развития компании — растениеводство, производство молока, мяса и сахара. Также, по его словам, продолжается работа по формированию устойчивого кадрового резерва, в том числе в партнерстве с учебными заведениями региона.

По информации краевой администрации, предприятия агрокомплекса функционируют в 17 районах Кубани. Годовой объем производства сельхозпродукции, включая зерновые, сахарную свеклу, сою и подсолнечник, составляет около 1,9 млн т. В структуру холдинга входят молочный завод, свиноводческие комплексы, комбикормовое производство, семь ферм КРС, элеваторы и три сахарных завода.

Вячеслав Рыжков