Следствие начало проверку после обнаружения тела в такси на дороге в Волгограде

Следственный отдел по Центральному району Волгограда приступил к доследственной проверке по факту обнаружения мертвого водителя в салоне такси на проезжей части проспекта Ленина областного центра. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, неподававшего признаков жизни мужчину нашли в салоне машины утром сегодня, 22 апреля. Очевидцы связались со «скорой». Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя.

По предварительным сведениям, находившийся за рулем такси мужчина резко остановился на проезжей части. Прочие участники дорожного движения заглянули в салон и увидели там водителя без признаков жизни. Предварительно, он скончался от сердечного приступа.

Павел Фролов