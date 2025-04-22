В Москве на станции метро «Нагорная» произошло задымление

На станции метро «Нагорная» московского метрополитена произошло задымление, сообщили очевидцы в соцсетях. Для проверки состава интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевская линии увеличены, сообщает агентство «Москва».

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», движение остановлено от станции «Серпуховская» до станции «Южная». Там также опубликовали кадры ликвидации задымления. На видео сотрудник метрополитена держит огнетушитель возле двери одного из вагонов поезда.

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