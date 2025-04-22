ПВР во Владимирской области принял 100 человек после взрыва в воинской части

В Киржачском районе Владимирской области в школу №6 поселка Красный Октябрь, на базе которой развернули пункт временного размещения, доставлены примерно 100 человек. Они были эвакуированы из населенных пунктов в районе воинской части, где в середине дня произошел взрыв боеприпасов.

«Около 100 человек из Барсова, Мирного и Першина прибыли в школу №6 поселка Красный Октябрь, в основном пожилые, дети есть, но не так много. Люди добираются как автобусах, так и своим ходом. На месте работают волонтеры»,— сообщила ТАСС представитель школы.

Еще один пункт временного размещения организован на базе школы №7 в поселке Красный Октябрь. Сколько человек доставлены в этот ПВР, неизвестно.

Взрыв в воинской части в районе населенного пункта Барсово произошел 22 апреля около 15:30. На территории Киржачского района объявили режим чрезвычайной ситуации. Из населенных пунктов в радиусе 5 км от части — Мирный, Дубки, СНТ «Звездный», деревень Першино, Храпки, Грибаново — проводят эвакуацию. По данным Минобороны, на территории воинской части из-за нарушения требований безопасности произошла детонация боеприпасов. Пострадавших нет, утверждают в военном ведомстве.