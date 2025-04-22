Депутаты парламента Армении устроили драку

В парламенте Армении произошла драка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционной фракции «Армения». Причиной стал спор вокруг введения уголовной ответственности за отрицание геноцида армян.

Как передает News.am, конфликт начался с перепалки со спикером парламента Аленом Симоняном. На возражения депутатов «Армении» он потребовал их не выступать с места. «Нельзя, вы все время болтаете с места. Садитесь, вы тоже сидите, это не детский сад, успокойтесь. Как бы вы ни говорили, ответ один и тот же»,— сказал Ален Симонян.

После этого депутаты начали толкать друг друга. В потасовку вмешались парламентарии из других партий. Прямую трансляцию заседания отключили, Ален Симонян объявил 20-минутный перерыв.

24 апреля в Армении установлен день памяти о жертвах геноцида армян в Османской империи. Сегодня депутаты оппозиционной «Армении» планировали внести на рассмотрение законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида.