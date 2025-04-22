Прокуратура открыла горячую линию после взрыва во Владимирской области

Прокуратура Владимирской области организовала горячую линию для нуждающихся в правовой помощи жителей Киржачского района. Два часа назад там произошел взрыв у поселка Барсово. Из населенных пунктов в радиусе 5 км проводится эвакуация. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: 8-910-670-10-13»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщил владимирский телеканал «Зебра ТВ», взрыв около Барсово произошел около 15:30 мск. Спустя час губернатор Владимирской области Александр Авдеев без подробностей сообщил об одном взрыве и работе ответственных служб. Из населенных пунктов Мирный, Дубки, СНТ «Звездный», деревень Першино, Храпки, Грибаново проводится эвакуация. Жителей доставляют в школы №6 и №7 в поселке Красный Октябрь.

Полина Мотызлевская