Посевная в агропредприятиях ГК «Продимекс» проходит в соответствии с запланированными сроками
В хозяйствах ГК «Продимекс» в Воронежской области посевная ранних яровых зерновых культур вышла на финишную прямую, сообщили в компании. По состоянию на 16 апреля засеяно 96% плановых площадей.
Сахарную свеклу в регионе в этом году начали сеять 9 апреля, это соответствует среднемноголетним срокам. К середине апреля посев произведен на площади свыше 16 тыс. га, что меньше, чем на ту же дату в прошлом году. Но прогноз погоды на вторую половину апреля благоприятен для посева, и агропредприятия планируют завершить сев сахарной свеклы в максимально сжатые сроки.
Состояние посевов озимой пшеницы оценивается специалистами как хорошее. Прохладная влажная погода в марте и раннее проведение подкормки способствовали активному росту озимых. На конец апреля запланировано проведение второй подкормки, а в ближайшие дни агропредприятия на юге Воронежской области приступят и к гербицидной обработке этой культуры.
В текущем сезоне агропредприятия «Продимекс» много внимания уделяют разработке залежных земель. Специализированная техника, которая используется хозяйствами, позволяет максимально эффективно осваивать залежи.
Напряжённая пора и на сахарных заводах ГК «Продимекс»: идёт подготовка к новому производственному сезону — обновление и ремонт оборудования.
В компании рассказали, что на Ольховатском сахарном комбинате завершено строительство склада готовой продукции емкостью 35 тыс. тонн. Производится модернизация цеха переработки мелассы. Завод расширяет объемы хранения мелассы — установлен резервуар объемом 25 тыс. куб. м и заложена площадка для хранения ценного продукта в гибких баках.
На комбинате идет переработка сахарного сиропа и выработка сахара категории Экстра.
На Елань-Коленовском сахарном заводе проводится модернизация сокоочистительного отделения, более чем на 90% выполнены работы по модернизации жомосушильного отделения. Завод получил новую тяжелую технику для погрузочных работ.
На Перелешинском сахарном комбинате идут строительно-монтажные работы по установке нового моечного комплекса, а на заводе «Лискисахар» модернизируется системы гранулирования жома.
По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.