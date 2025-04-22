Посевная в агропредприятиях ГК «Продимекс» проходит в соответствии с запланированными сроками

В хозяйствах ГК «Продимекс» в Воронежской области посевная ранних яровых зерновых культур вышла на финишную прямую, сообщили в компании. По состоянию на 16 апреля засеяно 96% плановых площадей.



Фото: ГК «Продимекс»

Сахарную свеклу в регионе в этом году начали сеять 9 апреля, это соответствует среднемноголетним срокам. К середине апреля посев произведен на площади свыше 16 тыс. га, что меньше, чем на ту же дату в прошлом году. Но прогноз погоды на вторую половину апреля благоприятен для посева, и агропредприятия планируют завершить сев сахарной свеклы в максимально сжатые сроки.

Состояние посевов озимой пшеницы оценивается специалистами как хорошее. Прохладная влажная погода в марте и раннее проведение подкормки способствовали активному росту озимых. На конец апреля запланировано проведение второй подкормки, а в ближайшие дни агропредприятия на юге Воронежской области приступят и к гербицидной обработке этой культуры.

В текущем сезоне агропредприятия «Продимекс» много внимания уделяют разработке залежных земель. Специализированная техника, которая используется хозяйствами, позволяет максимально эффективно осваивать залежи.

Напряжённая пора и на сахарных заводах ГК «Продимекс»: идёт подготовка к новому производственному сезону — обновление и ремонт оборудования.

В компании рассказали, что на Ольховатском сахарном комбинате завершено строительство склада готовой продукции емкостью 35 тыс. тонн. Производится модернизация цеха переработки мелассы. Завод расширяет объемы хранения мелассы — установлен резервуар объемом 25 тыс. куб. м и заложена площадка для хранения ценного продукта в гибких баках.

На комбинате идет переработка сахарного сиропа и выработка сахара категории Экстра.

На Елань-Коленовском сахарном заводе проводится модернизация сокоочистительного отделения, более чем на 90% выполнены работы по модернизации жомосушильного отделения. Завод получил новую тяжелую технику для погрузочных работ.

На Перелешинском сахарном комбинате идут строительно-монтажные работы по установке нового моечного комплекса, а на заводе «Лискисахар» модернизируется системы гранулирования жома.