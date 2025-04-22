В Уфе вынесен приговор экс-директорам «Башкоммунприбора» и «Теплоучетсервиса»

Октябрьский районный суд Уфы вынес окончательный приговор бывшему генеральному директору АО «Башкоммунприбор» и экс-руководителю ООО «Теплоучетсервис», сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в растрате, совершенной с использованием своего служебного положения, организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Экс-директор «Башкоммунприбора» Ренат Насыров (руководил предприятием в 2017-2019 годах) приговорен к девяти годам колонии общего режима со штрафом 2,8 млн руб., а учредитель «Теплоучетсервиса» Денис Кульмухаметов — к семи годам колонии со штрафом 1,3 млн руб.

Как было установлено в суде, с июня 2018 года по ноябрь 2019 года Ренат Насыров покупал у «Теплоучетсервиса» оборудование и материалы для реконструкции систем отопления на объектах жилищно-коммунального хозяйства без торгов и по завышенной цене.

В результате «Башкоммунприбору» причинен ущерб на общую сумму более 10,4 млн руб.

Кроме того, директор «Башкоммунприбора» легализовал средства, заключив фиктивный договор купли-продажи Volkswagen Touareg стоимостью около 5,8 млн руб.

Подсудимые не признали вину.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в августе 2024 года Октябрьский райсуд признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ренат Насыров был приговорен к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн руб., а Денис Кульмухаметов — к пяти годам колонии и 500 тыс. руб. штрафа. Установлено, что с 2017 по 2019 годы Ренат Насыров без торгов заключал с подконтрольными компаниями договоры на реконструкцию систем отопления на объектах ЖКХ. Часть работ выполнял «Башкоммунприбор», но подрядчикам оплачивали работы в полном объеме. В результате «Башкоммунприбору» был причинен ущерб на сумму более 54 млн руб.

Майя Иванова