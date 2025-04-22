Совладелец «Ростсельмаша» сообщил об отсутствии дефицита сельхозтехники

Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин сообщил, что в России нет дефицита сельскохозяйственной техники. По его словам, на складах предприятия стоят около 40% техники, которая была выпущена за год и не нашла покупателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«На наших складах сельхозтехника — 40% от годового производства, можете забирать хоть завтра. Никакого дефицита нет»,— сказал Константин Бабкин в интервью «Ъ».

По словам господина Бабкина, в январе и феврале 2025 года объем продаж сельхозтехники в России сократился более чем на 30%. Суммарный объем нераспроданной сельхозтехники десяти крупнейших предприятий он оценил в 60 млрд руб.

Подробнее читайте в интервью, которое будет опубликовано на сайте и в газете «Ъ» позднее.