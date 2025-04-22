Путин принял приглашение посетить Оман

Президент России Владимир Путин с благодарностью принял приглашение посетить Оман от султана Хейсама бен Тарика Аль Саида. На состоявшейся в Кремле встрече лидеры подчеркнули важность вывода двусторонних отношений на более высокий уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид выразил особую благодарность президенту Российской Федерации В.В. Путину, правительству Российской Федерации и российскому народу за теплый прием и щедрое гостеприимство, пожелав Российской Федерации дальнейшего прогресса и процветания, и пригласил президента Российской Федерации В.В. Путина посетить Султанат Оман. Приглашение было с благодарностью принято»,— говорится в совместном заявлении лидеров.

Владимир Путин и Хейсам бен Тарик Аль Саид приветствовали подписание соглашений и меморандумов о взаимопонимании в различных областях, в том числе предусматривающих создание совместной экономической комиссии и взаимную отмену визовых требований для граждан обеих стран. Лидеры обсудили совместное инвестирование в различные сектора экономики.

Лусине Баласян