На Дону участникам СВО предлагают становиться предпринимателями

В Ростовской области продолжается реализация «Обучающего проекта для участников СВО: новые возможности». Целью инициативы является вовлечение участников СВО в предпринимательскую деятельность. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

Участниками проекта стали 45 человек. За полтора месяца под руководством экспертов они изучили азы предпринимательской деятельности. В рамках проекта слушатели ознакомились со структурой бизнес-идеи и инструментами маркетинговой стратегии и внедрения нейросетей в бизнес-процессы.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Алексея Господарев, проект может послужить социальным лифтом и обеспечит возможность самореализации в бизнесе.

Мария Хоперская