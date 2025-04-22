В Ярославле открылась выставка Николая Мухина

В Ярославском художественном музее открылась выставка академика Российской академии художеств, народного художника РФ Николая Мухина. Об этом сообщили в музее.

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Николай Мухин является известным мастером монументальной живописи, который расписал вновь отстроенный Храм Христа Спасителя в Москве, храмы Свято-Введенского Толгского монастыря в Ярославле, часовню Святителя Николая в Рыбинске, а также храмы в Сербии, Хорватии, Японии, США, Мальте.

На выставке представлены произведения господина Мухина 1980-х-2010-х годов из собрания музея. В основе монументальных композиций Николая Мухина — канонические сюжеты в трактовке ярославских и костромских иконописцев XVII в.

«Произведения Мухина восстанавливают ту утраченную связь между искусством древнерусских живописцев и творческим поиском художника современной России, которая все же не теряет надежды обрести саму себя в бесконечной череде горьких испытаний, социальных и политических потрясений»,— высказалась академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения Мария Вяжевич.

Выставка будет работать с 23 апреля по 15 июня.

Алла Чижова