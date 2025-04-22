На Кубани ветеранам СВО предложили бесплатное переобучение цифровым профессиям

В Краснодарском крае состоялась ярмарка вакансий в рамках форума социальной и трудовой адаптации участников СВО. Мероприятие организовал краевой фонд «Защитники отечества». Свыше 60 региональных работодателей представили около 1,3 тыс. вакансий в различных отраслях экономики, сообщает региональный департамент информатизации и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Особое внимание на ярмарке уделили проекту «Профессия цифра», предлагающему бесплатную профессиональную переподготовку по цифровым специальностям. Проект стартовал в регионе в 2024 году на базе партийной инициативы «Цифровая Россия» совместно с университетом «Синергия» и Томским государственным университетом.

Проект предлагает ветеранам возможность получить современное цифровое образование бесплатно. Инициатива также способствует интеграции в мирную жизнь.

По словам федерального координатора проекта «Цифровая Россия», члена комитета по информполитике Госдумы Антона Немкина, основная цель программы — ресоциализация участников СВО через освоение востребованных специальностей. По его словам, кубанское IT-сообщество активно участвует в проекте.

«Уже есть случаи, когда местный бизнес готов был обучать ветеранов даже при отсутствии необходимого числа квот. А также тогда, когда запрос на обучение шел от членов семей ветеранов СВО, в том числе от детей ветеранов»,— отметил господин Немкин.

Всего в России обучение по проекту уже прошли более 2,5 тыс. ветеранов боевых действий. В 2025 году планируется расширить программу и привлечь больше заинтересованных в освоении новых специальностей.

На форуме также прошли консультации с представителями образовательных и общественных организаций и отраслевые мастер-классы.

Партийный проект «Цифровая Россия», запущенный в 2022 году, направлен на содействие цифровизации страны, поддержку IT-специалистов, обеспечение безопасности интернет-пользователей, развитие цифровой валюты и поддержку российских цифровых сервисов.

Анна Гречко