В Саратовской области подготовят рейтинг районов по работе с инвестициями

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил профильному министерству составить рейтинг районов региона по работе с инвестициями. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Благодаря указанному рейтингу, как отметил господин Бусаргин, удастся тщательно проанализировать показатели по каждой территории, выявить слабые и сильные стороны. Кроме того, это позволит узнать, достаточно ли внимания органы местного самоуправления уделяют работе с инвестициями.

В Саратовской области инвестиции в основной капитал за последние три года увеличились на треть. Серьезный рост объема частных вложений зафиксирован в таких сферах, как обрабатывающие производства, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, строительство. Также его можно наблюдать в оптовой и розничной торговле, деятельности в области информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.

Павел Фролов