Совладелец «Ростсельмаша» рассказал о структуре экспорта при падении рынка

Около 8% произведенной продукции «Ростсельмаша» отправляется на экспорт. Об этом рассказал «Ъ» совладелец компании, президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. Половина поставок приходится на Казахстан, остальные страны–покупатели составляют небольшие рынки. Среди них — Узбекистан, Туркмения и Азербайджан. У «Ростсельмаша» также есть стабильные контракты с Ираном, Тунисом, Алжиром, Ливией, Зимбабве и Анголой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Раньше доходили до 12% (экспорта.— “Ъ”) и поставляли нашу продукцию в 40 стран мира. Но в 2022 году нас выпроводили с европейских рынков, соответственно, 15 стран мы потеряли»,— пояснил господин Бабкин.

По его словам, в нынешних условиях не стоит рассчитывать, что экспорт компенсирует падение на российском рынке. «Производить в России дорого, плюс к этому мы не можем давать международные кредиты из-за дороговизны денег, поэтому наша конкурентоспособность на мировом рынке ограничена»,— уточнил совладелец «Ростсельмаша».

Господин Бабкин также указал на недостаточность действующих мер поддержки экспорта. «Нам до 2024 года субсидировали четверть от стоимости поставляемой до потребителя продукции, но не по всему объему экспорта — тоже только по четверти. С 2024 года субсидируют до 11% от стоимости экспортируемой продукции. Пожалуй, все. В целом на международном рынке вся техника продается в кредит: на десять лет по 0,5% годовых — это стандарт. А у нас какие десять лет? Года на два под 30%»,— заключил Константин Бабкин.

Подробнее читайте в интервью, которое будет опубликовано на сайте и в газете «Ъ» позднее.