В Самарской области АО «Сокское карьероуправление» назначили штрафы за нарушение закона о труде

В отношении директора АО «Сокское карьероуправление» и юридического лица возбудили дела об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). По итогам их рассмотрения директору назначили штраф в 65 тыс. руб., юридическому лицу — 330 тыс. руб., сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, во время проверки установлено, что трудовые договоры с 21 работником оформлены с нарушением порядка, предусмотренного трудовым законодательством. Также выявлено « 195 фактов несвоевременной оплаты отпуска работникам, 69 фактов несвоевременной выплаты работникам причитающихся при увольнении сумм, 19 фактов необеспечения работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме».

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования трудовые права работников предприятия восстановлены.

Руфия Кутляева