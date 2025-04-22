На Дону прокуратура добилась ускорения сноса аварийного дома

Прокуратура Белокалитвенского района ускорила процесс сноса аварийного дома в поселке Горняцком Ростовской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки соблюдения жилищного законодательства выяснилось, что дом на улице Строительной признан аварийным и подлежащим сносу. Но сельская администрация установила срок расселения жильцов на 2028 год и более никаких мер не предпринимала.

Прокуратурой по данному факту внесено представление. Аварийный дом уже расселили, собственникам 12 квартир выплатили более 36 млн руб. компенсации.

Мария Хоперская