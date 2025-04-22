В поселке Барсово во Владимирской области объявлена эвакуация из-за взрыва

Жителей поселка Барсово во Владимирской области эвакуируют из-за произошедшего взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на районную единую дежурно-диспетчерскую службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«Задействованы все силы оперативного реагирования. До выяснения всех обстоятельств просьба сохранять спокойствие»,— сообщила глава Киржачского района Елена Карпова в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Baza, эвакуация проводится из поселков Барсово, Мирный, Дубки, садового некоммерческого товарищества «Звездный», деревень Першино, Храпки, Грибаново. Эвакуация проводится в школы № 6 и № 7 в поселке Красный Октябрь Киржачского района.

Как сообщил владимирский телеканал «Зебра ТВ», взрыв около Барсово произошел около 15:30 мск. Примерно через час губернатор Владимирской области Александр Авдеев без подробностей сообщил об одном взрыве и работе ответственных служб.