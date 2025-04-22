В трех шаурмичных Ижевска обнаружили нарушения при хранении мяса

Нарушения при хранении мяса выявили в трех общепитах Первомайского района Ижевска, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии. Совместный рейд с прокуратурой Первомайского района состоялся 15 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ходе инспекции было установлено, что мясная продукция, используемая в заведениях, поступала без обязательной ветеринарной документации, а также не имела необходимой маркировки с информацией о производителе, сроках изготовления и условиях хранения.

«Обезличенная продукция весом 17,89 кг помещена на временное хранение с последующей ее утилизацией»,— озвучили в ведомстве итоги рейдов.

Кроме того, в холодильных установках для хранения мясной и молочной продукции отсутствовало оборудование для контроля и записи температуры. Один из коммерсантов не регистрировался в ФГИС «ВетИС», второй не оформлял документацию в системе «Меркурий», третий пренебрег регистрацией своей торговой точки в «Цербере». Данные о нарушениях передали в прокуратуру для принятия мер.