В Краснодаре привели в порядок 737 воинских захоронений к Радонице

В Краснодаре перед Радоницей навели порядок на 737 воинских захоронениях. Мероприятия прошли в рамках общегородского санитарного марафона, приуроченного к 80-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Прикубанском округе добровольцы благоустроили 219 могил на Славянском кладбище, погостах в поселке Лазурном и станице Елизаветинской. На Всесвятском кладбище в Западном округе обновили 250 захоронений. В Центральном округе восстановили 16 могил на Таманском и Дубинском кладбищах, а в Карасунском округе — 252 захоронения на территории Пашковского кладбища и в хуторе Ленина.

Активисты красили ограды, пололи территории вокруг памятников и устанавливали на надгробия отличительные знаки — алые звезды из долговечного композитного материала. С кладбищ вывезли 4 куб. м мусора, веток и листвы.

Кроме того, департамент городского хозяйства и ТЭК проводит акцию по установке красных звезд на могилы ветеранов. Получить такие знаки для самостоятельной установки жители могут в муниципальных предприятиях ритуальных услуг по адресу 4-я Линия, 57 и на территории кладбища хутора Ленина.

Помимо работ на кладбищах, санитарные мероприятия прошли на городских территориях. В Березовском сельском округе вдоль трассы Краснодар — Ейск побелили деревья и очистили столбы от нелегальной рекламы. Аналогичные работы выполнили в сквере Памяти героев Великой Отечественной войны в Елизаветинском сельском округе и вдоль Ростовского шоссе. На берегу реки Кубани убрали мусор и закрасили граффити.

В городских парках также ведутся работы. В Чистяковской роще отремонтировали ограждения аттракционов, в парке 30-летия Победы убрали аварийные деревья, а в Городском саду обновили скамейки и урны.

Санитарный марафон продлится до 30 апреля. По поручению главы города Евгения Наумова в дни майских праздников все военные мемориалы возьмут под круглосуточную охрану для предотвращения вандализма.

Общегородской субботник запланирован на 26 апреля. Желающие могут присоединиться к уборке воинских захоронений и оказанию помощи ветеранам, заполнив специальную заявку на сайте администрации Краснодара.

Анна Гречко