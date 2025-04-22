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Анапский бренд попал в топ-50 российских косметических марок

Анапский косметический бренд вошел в число 50 ведущих российских марок парфюмерно-косметической продукции по версии РБК, заняв 49-ю строчку в опубликованном рейтинге.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно аналитике РБК и данным Минпромторга, в 2023 году объем российского рынка косметики и парфюмерии увеличился на 22,8%, достигнув 143,4 млрд руб. При этом в 2024 году доля отечественной продукции в этом сегменте выросла до 40%, что почти в два раза выше показателя предыдущего года.

Включение в число лидеров отрасли эксперты связывают с высоким качеством продукции и интересом аудитории к локальным брендам, использующим природные ресурсы региона и подчеркивающим экологическую направленность.

Вячеслав Рыжков

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