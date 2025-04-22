Краевой фонд «Защитники Отечества» обработал более 62 тысяч запросов за два года

Краевое отделение фонда «Защитники Отечества» обработало более 62 тыс. запросов за два года работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников СВО и их семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам вице-главы региона, одной из ключевых задач является создание комфортных условий проживания для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья. За счет средств фонда уже переоборудованы 75 квартир, еще столько же планируется обустроить в ближайшее время.

«Эту работу необходимо вести и на прилегающих территориях — подъездные зоны и выходы пока остаются неудобными для передвижения маломобильных граждан»,— отметила госпожа Минькова.

На заседании также рассмотрели проблему транспортировки ветеранов к местам реабилитации и лечения. Сейчас основную нагрузку несут машины скорой санитарной помощи, однако их количество в крае недостаточно. Для решения проблемы планируется привлечь комплексные центры социальных служб, располагающие специально оборудованным транспортом для перевозки инвалидов-колясочников.

Анна Гречко