В Энгельсе приступили к поискам подрядчика для ремонта корпуса школы № 20

В Энгельсе Саратовской области объявили аукцион на ремонт корпуса школы № 20, который необходимо выполнить до начала следующего учебного года. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Подрядчик, который выиграет торги, должен будет обновить фасад, отремонтировать санузлы, кровлю, внутреннее электроснабжение и наружные сети освещения. Также ему предстоит выполнить внутреннюю отделку и провести сантехнические работы.

Ранее на ремонт школы № 20 из бюджета региона выделили 30 млн руб. по итогам обсуждения губернатором Романом Бусаргиным с жителями Энгельса состояния здания учебного заведения. В текущем году там должны возвести пристройку, на которую из областного бюджета уже направили 148 млн руб. По словам господина Бусаргина, реализация всех указанных работ позволит перевести обучение в школе № 20 на одну смену.

Павел Фролов