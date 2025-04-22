Экс-замдиректора свердловского управления капстроительства арестовали

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу бывшего первого заместителя директора государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Свердловской области» (ГКУ СО УКС) Александра Мельникова, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ленинского районного суда Екатеринбурга Фото: пресс-служба Ленинского районного суда Екатеринбурга

Александр Мельников обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения будет действовать до 20 июня.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Полина Щуцкая