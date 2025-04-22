В Ульяновской области акция «Бессмертный полк» пройдет очно впервые с 2022 года

Шествие «Бессмертного полка» в Ульяновской области пройдет в 2025 году в очном режиме. Акцию проведут в подобном формате впервые с 2022 года. Решение принято на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и Совбеза. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Бессмертный полк» представляет собой всероссийское общественное движение в память о героях-участниках Великой Отечественной войны. Его участники проводят шествия в разных городах и регионах страны, включая Ульяновскую область, с 2011 года.

В 2023 и 2024 году шествие не проводилось в России. Это было связано с угрозой терактов в связи с началом военных действий на Украине.

Георгий Портнов