В Ростове школьникам на неделю выдают до 1,3 тыс. рублей на карманные расходы

Школьникам в Ростове-на-Дону родители в среднем выдают на неделю от 610 до 1310 руб. Об этом сообщают в пресс-службе SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Согласно статистическим данным, 79% родителей детей от семи до десяти лет выдают им карманные деньги, еще 90% приходится на родителей учеников старше 11 лет. Так, младшеклассники получают на неделю 610 руб., ученики средней школы – 920 руб., а старшеклассники – 1310 руб.

Подросткам до 15 лет родители предлагают «заработать» себе карманные расходы различной домашней работой и хорошими оценками. Старшеклассники же чаще всего подрабатывают на каникулах, получая таким образом деньги на расходы.

Мария Хоперская