ЛДПР выдвинет в Госдуму 50 активистов молодежного крыла

ЛДПР планирует выдвинуть 50 активистов из состава партийной «молодежки» на выборы в Госдуму в 2026 году. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий на слете молодых лидеров партии в Подмосковье сегодня, 22 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Такое решение господин Слуцкий объяснил тем, что «самореализация молодого поколения всегда была ключевой задачей для партии». «Дороги открыты абсолютно для всех, кто хочет изменить к лучшему сегодняшнюю Россию, кто занимается творчеством, спортом, наукой»,— пообещал он, призвав вступать в «самую креативную партию» всех, кто «чувствует в себе силы помогать людям».

Трехдневный слет молодых лидеров ЛДПР проходит в Подмосковье с 20 апреля. Мероприятие, согласно информации пресс-службы партии, собрало более 300 активистов со всей России, а отдельные направления деятельности «молодежки» на слете представляли, в частности, блогеры и артисты. Леонид Слуцкий сообщил, что молодежное крыло представило «обновленную программу работы», отражающую «запросы и интересы молодых россиян», в числе которых бизнес, музыка, спорт и IT.

Божена Иванова