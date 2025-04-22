ДГТУ внедрит свои решения в крупнейший свиноводческий комплекс области

Донской государственный технический университет (ДГТУ) и крупнейший в Ростовской области свиноводческий комплекс «Батайское» (37 тыс. голов) договорились о сотрудничестве для решения проблемы естественных потерь в ходе взращивания поросят. Соответствующая информация опубликована на сайте вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Как указано в сообщении, руководство предприятия выразило «большую заинтересованность в сотрудничестве» в направлении разработки пробиотических кормовых добавок и ветеринарных препаратов. Предложение заключается в поставке пробиотиков, разработанных в лабораториях ДГТУ, которые, по словам, ученых, не увеличивают существующую себестоимость единицы корма и повышают экономическую эффективность предприятия.

Кроме того, вуз в настоящий момент прорабатывает еще одно решение для комплекса - систему мониторинга состояния животных, которая сможет самостоятельно отслеживание состояния животных, их температурный режим, а также выявлять аномального поведения (подкос лап, нападения, драки, продолжительное время лежания, отказ от корма и др.).

Константин Соловьев