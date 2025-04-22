В Словакии завершили расследование действий охраны во время покушения на Фицо

Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Словакии прекратило расследование действий охраны премьер-министра Роберта Фицо во время покушения на него в мае 2024 года. Там заявили, что телохранители приняли все необходимые меры безопасности, ошибок в их работе не выявлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa / TASR / AP Фото: Radovan Stoklasa / TASR / AP

«Следователь прекратил уголовное преследование по признакам преступления "воспрепятствование исполнению должностным лицом своих должностных обязанностей". На основании собранных доказательств пришел к выводу об отсутствии события, по которому осуществляется уголовное преследование»,— сообщил представитель прокуратуры Словакии в городе Тренчин Мариан Сипава (цитата по Aktuality).

Представитель прокуратуры также сообщил, что полиция не смогла установить человека, который записал видео с признаниями нападавшего и выложил его в сеть через несколько часов после покушения. На видео стрелок говорил, что не согласен с политическим курсом Роберта Фицо.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая 2024 года. 71-летний Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в политика. Премьер Словакии получил три огнестрельных ранения, но выжил. Стрелок находится под арестом. Свои действия он объяснял политическими мотивами.

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