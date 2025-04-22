Отстали на корпус

Областная прокуратура выиграла в первой инстанции суд по сорванному госконтракту на строительство общежития для тысячи курсантов Нижегородской академии МВД. В пользу государства с бывших подрядчиков солидарно взыскано более 87 млн руб., которые были перечислены со стройки на счета фирм-однодневок и обналичены. Ранее полицейский вуз получил судебное решение о взыскании 180 млн руб. неотработанного аванса с ООО «ЦХД Инжиниринг» — московского генподрядчика, сорвавшего стройку. Компания, включенная в реестр недобросовестных поставщиков, ушла в процедуру банкротства, а бывшего директора обвинили в мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление нижегородской прокуратуры, поданное в защиту интересов Российской Федерации в лице федерального минэкономразвития. Это министерство выделяло бюджетные средства на строительство общежития Нижегородской академии МВД.

Судебный спор касался неисполненного госконтракта с московским ООО «ЦХД Инжиниринг», которое в сентябре 2021 года получило госконтракт по достройке общежития на тысячу мест для курсантов полицейского вуза. Стоимость работ составила 457,7 млн руб., и строители должны были сдать объект в конце 2022 года, но не справились. Срок строительства был продлен до июля 2023 года, однако за следующие полгода корпус общежития также достроен не был.

При проверке со стороны заказчика выяснилось, что строительные работы были выполнены всего на 14% от плана, а на объекте работали три человека. Нижегородская академия МВД в одностороннем порядке расторгла госконтракт с генподрядчиком. Позже его по решению антимонопольной службы включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Прокуратура Нижегородской области в суде просила признать ничтожными сделками договоры на поставку стройматериалов, заключенные между ООО «ЦХД-Инжиниринг» и ООО «Спецстрой», которое затем договорилось с ООО «Зитель». Росфинмониторинг и ФНС проверили движение средств по этим договорам и выяснили, что 87,9 млн руб. от последнего получателя разошлись по счетам различных юрлиц с признаками «фирм-однодневок» и затем были обналичены.

Кроме того, прокуратура обратила внимание на то, что «Спецстрой» и «Зитель» аффилированы через Дениса Солоницу, который работал коммерческим директором в одной компании и гендиректором в другой.

Судя по материалам дела, надзорный орган также ссылался на то, что гендиректор «ЦХД Инжиниринг» Дмитрий Донской купил себе квартиру на средства, выделенные на строительство общежития. Сам управленец доказывал, что приобрел ее законно, купив недвижимость с помощью ипотеки еще до заключения госконтракта с академией МВД.

Суд счел, что вопрос о легальности покупки квартиры предметом иска не является, указал, что бюджетные средства, полученные ООО «Зитель», были через цепочку юридических лиц выведены в наличный оборот по фиктивным сделкам. Это подтверждает выводы финансовой разведки о признаках легализации доходов, полученных преступным путем.

Сделки между тремя компаниями были признаны ничтожными, по решению суда ООО «Спецстрой» и ООО «Зитель» солидарно должны вернуть 87,9 млн руб. в доход государства.

Как писал «Ъ», ранее генподрядчик «ЦХД Инжиниринг» судился с Нижегородской академией МВД, однако полицейский вуз выиграл дело и взыскал с бывшего генподрядчика 180 млн руб. из неотработанного аванса. Кроме того, на сумму аванса было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере: бывшего директора «ЦХД Инжиниринг» обвинили в том, что он похитил средства на выполнение работ, не имея намерения строить общежитие.

В СКР сообщили «Ъ», что дело с нанесенным ущербом в 180 млн руб. было передано в суд, и управленца сейчас судят в Нижнем Новгороде — он хотел подписать военный контракт и уйти на СВО. Однако из-за имеющейся большой задолженности по зарплате перед работниками компании обвиняемого директора не отпустили участвовать в военной спецоперации, оставив его под арестом. Возместить ущерб он не смог.

Общежитие на тысячу мест Нижегородская академия МВД пыталась построить давно. В конце 2017 года в рамках федеральной адресной инвестиционной программы контракт сначала был заключен с АНО «Комплексный инжиниринг». Эта организация не смогла построить здание, и договор с ней был расторгнут. После вуз привлек на достройку «ЦХД Инжиниринг» и также неудачно.

О том, что дальше будет с этим общежитием, в региональном ГУВД не уточнили.

Роман Кряжев